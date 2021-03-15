Авиакомпания АЛРОСА открыла продажу субсидированных билетов по новым маршрутам

Авиакомпания АЛРОСА открыла продажу билетов на новые направления по субсидированным тарифам.

С 1 июня по 28 сентября 2021 года авиакомпания АЛРОСА будет выполнять рейсы по субсидированным тарифам по маршрутам «Мирный-Тюмень», «Тюмень-Мирный», «Мирный-Владивосток», «Владивосток-Мирный». Стоимость билета с багажом в одну сторону составляет от 9090 рублей.

Согласно условиям применения тарифа, субсидия распространяется на все категории пассажиров любого возраста без ограничений. Продажа льготных билетов открыта согласно постановлению «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети».

Как сообщалось ранее, с начала марта пассажиры всех категорий, зарегистрированные по месту жительства на территории субъектов ДФО, уже могут приобрести льготные билеты авиакомпании АЛРОСА на рейсы «Мирный – Москва», «Москва – Мирный», а также «Полярный – Москва» и «Москва – Полярный». Стоимость билета в одну сторону — 8700 руб. для пассажиров всех категорий и возрастов. Количество билетов ограничено размером выделенной госсубсидии.

С перечнем других субсидируемых направлений можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте авиакомпании.