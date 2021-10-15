Авиакомпания АЛРОСА начинает полеты в аэропорт «Внуково»

«Авиакомпания АЛРОСА» приступила к выполнению рейсов в московский аэропорт «Внуково»

«Авиакомпания АЛРОСА» в рамках программы повышения качества предоставления обслуживания сообщает запуске рейсов в аэропорт «Внуково». Ближайшие рейсы из Якутии и Новосибирска будут выполняться по пятницам. Сегодня первый рейс в новый аэропорт приписки с пассажирами из Якутска и в Мирный выполнил Boeing 737.

«В нынешнем году объем пассажирских авиаперевозок почти восстановился до уровня, предшествовавшего пандемии, и мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить пассажирам нашей авиакомпании как можно больше возможностей для путешествий с комфортом. В этом году мы уже запустили новые рейсы «Тюмень – Мирный — Тюмень», «Новосибирск – Якутск — Новосибирск», «Москва – Якутск — Москва», – говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Владимир КОЗЛОВ. – Сегодня мы рады объявить о начале сотрудничества с аэропортом «Внуково», который более 80 лет является важнейшим авиапредприятием московского авиационного узла. Наше партнерство позволяет авиакомпании АЛРОСА предоставлять новые возможности для путешествий из Москвы в Якутию, а также из Якутии – в Москву и далее на юг. Уверен, что расширение полетной карты авиакомпании будет положительно воспринято нашими пассажирами».

На торжественной церемонии заместитель генерального директора по коммерции АО «Международный аэропорт «Внуково» Антон КУЗНЕЦОВ отметил: «Сегодня для нас очень важное событие: начало сотрудничества с авиакомпанией «АЛРОСА». Мы рады приветствовать нового партнера и почетных гостей в Международном аэропорту Внуково и гордимся тем, что «Авиакомпания АЛРОСА» выбрала нас для реализации своей полетной программы. Уверен, что новые направления откроют дополнительные возможности жителям России для путешествий в Якутск, Новосибирск, Екатеринбург, Мирный, Сочи и Краснодар. Со своей стороны, руководство и коллектив аэропорта Внуково будет и дальше стараться, чтобы авиакомпании получали услуги самого высокого качества, а пассажиры могли комфортно и быстро отправляться в путешествия в разные точки нашей страны и мира».

Ознакомиться с расписание полетов «Авиакомпании АЛРОСА» в аэропорт Внуково можно на сайте https://www.alrosa.aero/