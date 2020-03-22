Авиакомпании «Якутия», «Полярные авиалинии» и «АЛРОСА ПАО» продолжают возврат билетов

13 граждан, прибывших на самолетах в Якутск, изолированы в обсерватор

На предприятиях транспортной отрасли республики каждый день ведется контроль прибывающих гостей и жителей Якутии. По состоянию на 22 марта в аэропорту г. Якутска изолировано в обсерватор 13 граждан. В течение 14 дней они будут находиться под наблюдением.

Мирнинское авиапредприятие АК «АЛРОСА ПАО» с 1 февраля проверило 548 пассажиров региональных рейсов.

На железнодорожных вокзалах Якутии и в автобусах для перевозки работников каждые 4 часа проводится дезинфекция. В пассажирских поездах и на вокзалах используются дистанционные термометры для проверки температуры.

В автовокзале г. Якутска каждые 2 часа выполняется обработка помещений. Сегодня, по информации НО «Союз Авто», на линию вышло 233 автобуса. Обработка салонов автобусов НО «Союз Авто» и МУП «ЯПАК» проводится после каждого рейса.

Республиканские авиакомпании продолжают возвращать стоимость авиабилетов, купленных на даты с 18 марта по 31 мая. По состоянию на 22 марта авиакомпания «Якутия» вернула 4308 авиабилетов, в АК «Полярные авиалинии» пассажиры сдали 641 билет и 65 авиабилетов вернула АК «АЛРОСА».