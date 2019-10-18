Авиаинцидент произошел в Якутии. Фото с места событий

Согласно оперативным данным сегодня, в 09.25 утра в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация от начальника смены филиала «Аэронавигации Северо-Восточной Сибири» о том, что в аэропорту г. Мирный пассажирский самолет, выполнявший рейс «Иркутск — Мирный», при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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На место происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа 3 отряда Федеральной противопожарной службы по РС(Я). На месте также находились силы и средства службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Мирный».

По предварительным данным на борту воздушного судна находилось 66 человек (из них 61 пассажир все взрослые детей нет и 5 членов экипажа). Воздушное судно повреждений не имеет, погибших, пострадавших — нет. Всего задействовано 16 человек и 4 единицы техники.