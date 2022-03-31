Авиационное патрулирование лесов Якутии вырастет в 4 раза

Количество часов авиационного мониторинга лесов в Якутии в этом году будет увеличено в четыре раза — до 4,9 тыс. Об этом сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Яков Заровняев на совещании в Совфеде, состоявшемся на днях, сообщает тгк ArctikPost

«Авиационное патрулирование намечено проводить 27 воздушными судами по 37 маршрутам. Количество маршрутов в сравнении с 2021 годом увеличено на семь, а летное время авиационного мониторинга составляет 4,9 тыс. летных часов, что в четыре раза превышает уровень прошлого года», — сказал Заровняев.

По его словам, плановые расходы на авиапатрулирование составят более 580 млн рублей. Кроме того, в этом году власти увеличили численность работников лесопожарных формирований почти в два раза — до 1 119 человек.

«В текущем году на мероприятия по тушению лесных пожаров выделено из федерального бюджета 418 млн рублей, что больше планового финансирования прошлого года почти в четыре раза. В рамках предусмотренных средств на сумму 159,8 млн рублей запланировано привлечение 23 воздушных судов, что больше в сравнении с 2021 годом на три единицы», — добавил заместитель министра.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). Летом 2021 года в Якутии была аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га.

На совещании о готовности регионов к пожароопасному сезону в Совфеде Иван Советников Мы взяли под детальный личный контроль ситуацию по четырем самым проблемным регионам — это Саха (Якутия), Забайкалье, Красноярский край и Иркутская область. Самые большие площади лесных пожаров», — сказал он, сообщил ТАСС.