Авиационная отрасль республики. Ситуация изменилась

Глава Якутии Айсен Николаев 8 июня в режиме видеоконференцсвязи провёл очередное заседание регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, на котором рассмотрена деятельность предприятий авиатранспортного комплекса республики: АО АК «Якутия», АО АК «АЛРОСА», АО АК «Полярные авиалинии», АО «Аэропорт Якутск».

Айсен Николаев напомнил, что первое заседание по вопросам поддержки авиационной отрасли республики в период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, было проведено еще в апреле, когда работа регионального оперативного штаба ещё не была до конца выстроена. «Сейчас ситуация изменилась. Ряд основополагающих мероприятий по поддержке авиационной отрасли принят решениями президента страны Владимира Путина, правительства РФ и правительства республики. Мы понимаем, что по мере того, как ограничительные меры постепенно будут сниматься, потребность населения в авиаперелётах будет возрастать. В этой связи нам необходимо рассмотреть и обсудить финансово-хозяйственную деятельность наших крупных авиакомпаний и аэропорта «Якутск», — подчеркнул руководитель республики, открывая совещание.

Руководители региональных авиакомпаний «Якутия», «Полярные авиалинии», «АЛРОСА» и АО «Аэропорт «Якутск» проинформировали о текущем состоянии дел, реализуемых антикризисных мероприятиях и первоочередных задачах по оптимизации и сокращению внутренних расходов. Они отметили, что благодаря решениям руководства и правительства республики, проактивной позиции регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики предприятия уже начали получать меры государственной поддержки, связанные с предоставлением отсрочки по налоговым платежам, госгарантий для получения льготного кредитования в банковских структурах.

Руководители предприятий авиатранспортного комплекса республики также озвучили постановочные вопросы, связанные с компенсацией акцизов на авиатопливо и страховым взносам. Соответствующее поручение дано министерству транспорта и дорожного хозяйства республики.

По итогам совещания Айсен Николаев отметил, что в принципе ситуация, связанная с экономической устойчивостью предприятий авиатранспортного комплекса со времени начала распространения коронавирусной инфекции, изменилась. «Сегодня по каждой авиакомпании и по каждому предприятию авиатранспортного комплекса республики имеется чёткое понимание проблемных вопросов, работу по их решению будет продолжать региональный оперативный штаб», — отметил он.

Также Глава Якутии отметил необходимость проведения в ближайшее время отдельного рабочего совещания по рассмотрению деятельности ФКП «Аэропорты Севера» не только с точки зрения нынешней эпидситуации, но и проведения реконструкции аэропортовых комплексов республики.