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18 марта 2019, 12:32
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Августина Филиппова – легенда якутской моды

Художника-модельера Августину Филиппову представлять особо нет необходимости, она известна не только в России, но и за рубежом.

Каждая из ее моделей раскрывает  глубокий философский замысел автора, влюбленного в природу якутского края, традиции и культуру народа саха. И потому рождение очередного колоритного образа от якутского модельера всегда становится открытием для истинных ценителей прекрасного.

В этом году исполнилось 25 лет творческой деятельности Августины Филипповой.  24 марта на сцене Государственного театра оперы и балета пройдет юбилейный вечер “Рождение Легенды”, где будут представлены коллекции художника-модельера разных времен, в том числе состоится дефиле топ-моделей и звезд якутской эстрады в новых костюмах от мастера.

На днях мы побывали в селе Бердигестях Горного улуса, где находится святая святых дизайнера – творческая мастерская.

В начале был Серошевский…

Во многих источниках пишут, что Августина Филиппова как модельер родилась в 1994 году, когда впервые представила свой Театр мод на республиканском фестивале и выиграла Гран-при. На самом же деле это не совсем верно. По словам нашей собеседницы, интерес к якутским традиционным нарядам, все первые образы, модели родились в ее сознании в далеком детстве, когда в руки пятиклассницы Августины попала книга «История Якутской АССР».

«В книгу вошла статья Вацлава Серошевского о традиционной одежде якутов. Меня настолько это впечатлило, что, вы не поверите, я даже какое-то время спала в обнимку с книгой. Мои бабушки ходили в простых халадаях (национальном платье), а иллюстрации к данной статье говорили о том, что якутская национальная одежда может выглядеть очень даже щедро и красиво — в мехах, колоритных узорах и орнаментах. И я решила, что мне это интересно, появилось желание изучать», — поделилась она.

«Все узоры в якутской одежде строго симметричны. По аналогии с симметрией человеческого тела. Левая сторона, где расположено сердце, считается женской, правая, соответствующая рабочей руке, мужской. Из этих соображений подбираются и аксессуары» (из интервью А.Филипповой российскому журналу).

Самый востребованный дизайнер республики Августина Филиппова заведует учебно-научной лабораторией прогрессивных технологий дизайна и декоративно-прикладного искусства СВФУ.

«Каждый узор национальной одежды несет в себе то или иное смысловое значение. Я понимаю и знаю по своему опыту, что нужно как можно чаще об этом рассказывать, учить молодежь правильно одеваться, читать им лекции о народных традициях. К сожалению, не всегда хватает времени рассказывать о костюмах девушкам, которые представляют дизайнерскую одежду на подиуме. Мне, как автору, иногда даже становится досадно видеть, что модель вышла на показ, надев наряд неправильно. В моем понимании если человек в национальном костюме, по крайней мере, обязан знать о том, как, в каких случаях и каким образом его носить», — рассказала Августина Николаевна.

Точка зрения

Недавно в Якутске прошло грандиозное шествие мастеров в национальной одежде народа саха и коренных малочисленных народов Севера. С одной стороны, очень зрелищное и интересное мероприятие, с другой – возникает вопрос: если у нас так много мастеров, почему якутская национальная одежда остается не вполне доступной широкой массе и не реализуется в магазинах по оптимальной цене? Мы попросили у модельера комментарии по этому поводу.

«Действительно, в республике нет ателье, где шилась бы только национальная одежда. Такие наряды можно заказать только мастеру. Но есть предприниматели, которые для продажи заказывают якутские наряды в Китае. Мне не нравится, когда говорят, мол, китайцы у нас украли. На мой взгляд, спрос рождает предложение – наши предприниматели стараются с малыми затратами распространить обретшую популярность этническую одежду. Они заказывают в Китае не только одежду, но и якутские национальные украшения, аксессуары. И товар становится более доступным. К примеру, и дети, и взрослые, танцующие в ансамблях, не могут себе позволить купить серебряные украшения. К тому же, такие большие заказы наши мастера просто-напросто не смогут осилить, да и цена в результате возрастет в разы», — сказала модельер.

Одежда должна поднимать человеку настроение

По словам Августины Филипповой, якутяне одеваются со вкусом, выглядят стильно:

«В целом, я считаю, многие подбирают правильный гардероб, аксессуары к нарядам. Хорошо одетый человек чувствует себя комфортно и более уверенно, у него поднимается настроение. Каким бы я ни была известным модельером в республике, всегда стараюсь угодить вкусу заказчика, его индивидуальным запросам. Ведь если я сошью наряд, который ему не придется по душе, он не станет его носить. Как правило, расспрашиваю у человека об его предпочтениях, манере одеваться, что ему больше всего идет, нравится. Интересуюсь вплоть до месяца его рождения. И только потом приступаю к работе».

Костюм, сшитый модельером, выгодно отличается от фабричной одежды. Но для повседневной носки, как считает наша героиня, можно все-таки найти хорошие вещи и в торговых центрах.

«Конечно, лучше всего носить одежду индивидуального пошива. Мастер учтет ваши параметры, особенности фигуры, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Но, признаться честно, я – сапожник без сапог, одежду на каждый день покупаю для себя в магазинах. А в праздники, по торжественным случаям, ношу свое, авторское изделие», — сказала она.

Якутску нужен Дом этнодизайна

Следует добавить, что Августина Филиппова первой в Якутске создала современную высокую моду с национальным колоритом в стиле Art-Fashion. Она с успехом участвовала в конкурсах профессиональных художников-модельеров в Салоне Вячеслава Зайцева в Москве, а также неоднократно представляла российскую моду на международных фестивалях.

В беседе она упомянула о том, что Якутску нужен Дом этнодизайна:

«Действительно, столице нашей республики необходим такой Дом. В нем должна быть экспозиция, демонстрирующая работы мастеров разных времен. При этом должны быть выставлены на показ не только костюмы, но и аксессуары и украшения. В общем, что-то схожее с этнографическим музеем. В первую очередь, я работаю ради молодежи, которая выросла бы в модельеров мирового уровня. В Доме этнодизайна можно воспитывать и обучить талантливых мастеров, устраивать показы мод, мастер-классы, обмен опытом».

Конечно, таланту всегда нужна поддержка. Августина Николаевна с большой теплотой отзывается о людях, которые в разные годы ей оказали помощь и поддержку, в частности, о ректоре СВФУ Е.И. Михайловой, благодаря которой она заведует учебно-научной лабораторией инновационно-технологического образования при кафедре технологии предпринимательства Педагогического института СВФУ; о вице-спикере Госсобрания (Ил Тумэн) А.А. Григорьевой, в бытность ее руководства пединститутом Августина Филиппова сделала первые шаги в научную деятельность; о  бывшем директоре ЯПК №1 К.И. Копыловой и др.

Всех не перечислить, Августина Николаевна выражает огромную благодарность тем, кто был поддержкой на разных этапах ее жизненного пути. Искреннюю признательность дизайнер-модельер также выражает своим землякам, коллегам и друзьям.

Художник-дизайнер будет рада всех видеть 24 марта на своем юбилейном вечере в Государственном театре оперы и балета РС(Я).

Источник: Виктория СТАСЬ.
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