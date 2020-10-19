Августа Марфусалова на защите прав коренных малочисленных народов Севера

Член Общественного совета по Арктической зоне при Минвостокразвития Августа Марфусалова предложила внести коррективы в документ, который будет регулировать отношения компаний, ведущих свою деятельность в Арктике, с коренными малочисленными народами.

На совещании актива Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я) обсужден проект «Стандарта ответственности резидентов Арктической зоны РФ во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами РФ, проживающими в Арктической зоне и (или) осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность в АЗ РФ».

В целом, меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока одобрены. Как сказала Августа Дмитриевна, «они представляют из себя реальный механизм осуществления планов государственных структур по устойчивому развитию Арктики и ее коренных жителей».

Тем не менее Августа Марфусалова просит ввести в обязанность компаний, реализующих деятельность в Арктике, трудоустройство представителей КМНС, расширить состав уполномоченных за счет депутатов сельских советов национальных поселений и районов, заменить рекомендательный характер «Стандарта…» на обязательный и ввести пункт об ответственности за его неисполнение

– Данный стандарт следует распространить на всю территорию Сибири и Дальнего Востока, поскольку хозяйствующие субъекты коренных малочисленных народов и национальные поселения во всех регионах Дальнего Востока испытывают давление горнодобывающих предприятий (особенно золотодобывающих артелей) и не находят с ними общий язык, также просили бы отдельно рассмотреть вопрос транспортного обеспечения в Арктике и неподъемных для населения авиатарифов, – говорит Августа Марфусалова.