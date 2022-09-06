06.09.2022
14:56
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Общество
Август: самые популярные имена для новорожденных
В республике в августе текущего года появилось на свет 1 068 детей: 546 мальчиков и 522 девочки.
По данным Управления ЗАГС, среди родившихся в прошлом месяце популярные имена девочек: Ева, София, Алина, Аделина, Милана, Виктория, Амелия, Сайаана, Мия, Ангелина.
Самые распространенные имена для новорожденных мальчиков: Лев, Артём, Марк, Виктор, Матвей, Мирон, Айтал, Арылхан, Айсен, Александр.
Всего за восемь месяцев текущего года в Якутии родились 7 520 детей – 3 908 мальчиков и 3612 девочек. Новорожденные получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учрежденного к 100-летию ЯАССР главой Республики Айсеном Николаевым. На 5 сентября целевой капитал назначен 5 795 семьям.
Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#100-летие образования ЯАССР#Август: самые популярные имена для новорожденных#АГиП РС(Я)#Дети столетия#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутия
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