«Август открытий» вышел на российский уровень

В онлайн-смене «Август открытий» Центра «Сосновый бор» участвуют школьники из Москвы, Омска, Челябинска.

В рамках пятой онлайн-смены «Август открытий» Центра «Сосновый бор» сегодня стартовали для ребят первые занятия. Наставники Центра провели мастер-классы и интенсивы для участников онлайн-смены по четырём направлениям: «Творить легко», «Будь собой», «Лабиринт здоровья», «Психология интерьера».

Курсы необычные и охватывают все актуальные направления современной жизни. Они специально были разработаны для пятой онлайн-смены командой молодых педагогов Центра с целью улучшения у ребят навыков 21 века – Soft Skills.

Пятая смена «Август открытий» стала уникальна еще тем, что участие принимают не только дети со всей республики, но и школьники из Москвы, Омска и Челябинска. Ранее писали, что на онлайн-смену записались более 100 детей.

«Август открытий» — это онлайн-смена образовательных летних интенсивов и мастер-классов для детей, организованная для того, чтобы они попробовали себя в художественном творчестве, 3Д моделировании, дизайне интерьера, научились управлять своими мыслями и эмоциями, определились со своими интересами. Кроме того, каждый вечер наши вожатые отряда «Душа Севера» проводят для детей развлекательные мероприятия и интересные встречи. Во время пандемии наши онлайн-смены создаются для того, чтобы дети были заняты, научились чему-то новому, познакомились друг с другом несмотря на расстояния и карантин. Мы очень рады, что на этой смене участие принимают школьники из других городов России. Наши смены вышли уже на российский уровень!», — поделилась с нами Дария Петухова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Смена будет длиться десять дней и по итогам самых активных школьников наградят путёвками на смену Центра «Сосновый бор».

Подробнее о сменах на сайте Центра: http://sosnovybor-ykt.ru/ и на страницах в instagram @sosnovybor_ykt