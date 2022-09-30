30.09.2022
10:41
68

Культура

«Аватар» с обновленным изображением и звуком только в кинотеатре Центральный

Кинотеатры будут показывать «Аватара» в высоком динамическом диапазоне и формате 4K. Напомним, что фильм рассказывает о планете Пандора, которую пытаются колонизировать люди, прилетевшие с Земли. Один из солдат, парализованный Джейк Салли, влюбляется в местную девушку и решает сражаться с завоевателями на стороне жителей планеты.

💥💥💥Вот и наш сюрприз💥💥💥
💥Фильм «Аватар» выйдет в повторный прокат с обновленным изображением и звуком💥
💥В сцене после титров есть отрывок нового Аватара 2💥
Ну как вам такое?🤩🤩🤩

Ранее «Аватар» Джеймса Кэмерона снова стал самым кассовым фильмом в истории после повторного проката в Китае. Он собрал 8,9 миллиона долларов, а общемировые кассовые сборы фильма оценивают в сумму до 2 798 579 794 долларов.

Источник: кинотеатр Центральный

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх