«Аватар» с обновленным изображением и звуком только в кинотеатре Центральный

Кинотеатры будут показывать «Аватара» в высоком динамическом диапазоне и формате 4K. Напомним, что фильм рассказывает о планете Пандора, которую пытаются колонизировать люди, прилетевшие с Земли. Один из солдат, парализованный Джейк Салли, влюбляется в местную девушку и решает сражаться с завоевателями на стороне жителей планеты.

💥💥💥Вот и наш сюрприз💥💥💥

💥Фильм «Аватар» выйдет в повторный прокат с обновленным изображением и звуком💥

💥В сцене после титров есть отрывок нового Аватара 2💥

Ну как вам такое?🤩🤩🤩

Ранее «Аватар» Джеймса Кэмерона снова стал самым кассовым фильмом в истории после повторного проката в Китае. Он собрал 8,9 миллиона долларов, а общемировые кассовые сборы фильма оценивают в сумму до 2 798 579 794 долларов.