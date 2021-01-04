04.01.2021
12:36
390
Происшествия
Авария в якутском поселке
Ведется восстановление электроснабжения в поселке Беркакит Нерюнгринского района. Технологическое нарушение на ВЛ-110кВ «СХК-Беркакит» с отпайкой на подстанцию «Гранитная» было зафиксировано 4 января в 07:57 часов. Причина ограничения выясняется.
Аварийная бригада филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» проводит обход высоковольтной линии электропередач. На котельных запущены резервные источники питания.
В 9:47 утра восстановлено электроснабжение социально-значимых объектов путем переключения на ВЛ 35кВ «Беркакит-Нагорный». Под ограничением остается население поселка порядка 3000 человек. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.01.2021
2
04.01.2021
154
04.01.2021
389
04.01.2021
249
04.01.2021
467
04.01.2021
510
04.01.2021
274
04.01.2021
518
04.01.2021
520
04.01.2021
386
04.01.2021
427
04.01.2021
587
04.01.2021
943
04.01.2021
805
03.01.2021
489
03.01.2021
469
03.01.2021
2358
03.01.2021
515
03.01.2021
11413
03.01.2021
3694
03.01.2021
1750
03.01.2021
27658
03.01.2021
1216
02.01.2021
866
02.01.2021
1326
02.01.2021
3713
02.01.2021
4984
02.01.2021
1257
02.01.2021
2535
02.01.2021
3511
02.01.2021
581
02.01.2021
1391
01.01.2021
4516
01.01.2021
1626
01.01.2021
692
01.01.2021
2368
01.01.2021
2691
01.01.2021
1043
01.01.2021
1375
01.01.2021
1247
31.12.2020
690
31.12.2020
736
31.12.2020
632
31.12.2020
664
31.12.2020
548
31.12.2020
632
31.12.2020
947
31.12.2020
677
31.12.2020
594
31.12.2020
523
31.12.2020
472
31.12.2020
563
31.12.2020
2531
31.12.2020
689
ТОП НОВОСТИ
03.01.2021
27618
03.01.2021
11407
02.01.2021
4983
01.01.2021
4515
29.12.2020
4199
30.12.2020
4131