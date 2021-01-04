Авария в якутском поселке

Ведется восстановление электроснабжения в поселке Беркакит Нерюнгринского района. Технологическое нарушение на ВЛ-110кВ «СХК-Беркакит» с отпайкой на подстанцию «Гранитная» было зафиксировано 4 января в 07:57 часов. Причина ограничения выясняется.

Аварийная бригада филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» проводит обход высоковольтной линии электропередач. На котельных запущены резервные источники питания.

В 9:47 утра восстановлено электроснабжение социально-значимых объектов путем переключения на ВЛ 35кВ «Беркакит-Нагорный». Под ограничением остается население поселка порядка 3000 человек. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).