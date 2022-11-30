30.11.2022
18:33
318

Происшествия

Авария в Якутске! Под угрозой водоснабжение Кардиоцентра, Медцентра и РБ №1

В Якутске ведется восстановление водоснабжения в районе Гимеина и Птицефабрики, сообщает пресс-служба МинЖКХ Якутии.
В связи с повреждением подземного трубопровода при проведении земляных работ сторонней организацией произведена остановка водолинии «КП Гимеин – в/узел Птицефабрика» по ул. Сергеляхское шоссе 4км, д1/1. В восстановительных работах задействована аварийная бригада Водоканала в составе 9 человек и 3 единиц техники.


Под ограничением водоснабжения находятся Республиканская больница №1, Кардиологический центр, Национальный центр медицины и частный сектор по Сергеляхскому шоссе, 5, 6,7, 8 км.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх