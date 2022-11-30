Авария в Якутске! Под угрозой водоснабжение Кардиоцентра, Медцентра и РБ №1

В Якутске ведется восстановление водоснабжения в районе Гимеина и Птицефабрики, сообщает пресс-служба МинЖКХ Якутии.

В связи с повреждением подземного трубопровода при проведении земляных работ сторонней организацией произведена остановка водолинии «КП Гимеин – в/узел Птицефабрика» по ул. Сергеляхское шоссе 4км, д1/1. В восстановительных работах задействована аварийная бригада Водоканала в составе 9 человек и 3 единиц техники.



Под ограничением водоснабжения находятся Республиканская больница №1, Кардиологический центр, Национальный центр медицины и частный сектор по Сергеляхскому шоссе, 5, 6,7, 8 км.