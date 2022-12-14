Авария в Якутске: обрыв электропровода

Аварийное отключение электроснабжения, обрыв провода по адресу : Космонавтов 15. Под отключение попали : ул. Космонавтов с 9 по 15 с дробями , Якутская с 55 по 63/1. Время работы до устранения, сообщает тгк ЕДДС город Якутск

Фото: тгк ЕДДС город Якутск Источник: тгк ЕДДС город Якутск

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