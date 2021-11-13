Авария в Мирнинском районе: штраф грозит виноватому в ДТП… и невиновному

12 ноября около 9 час. 35 мин. часов утра на 528-м километре автодороги регионального значения «Анабар»в Мирнинском районе водитель 1968 г. р., управляя автомашиной ТОЙОТА ГАЙЯ, совершил столкновение с большегрузом INTERNATIONAL-92001.

В результате ДТП предполагаемый виновник столкновения, водитель легкового авто, получил перелом ноги. Установлено, что за последние 12 месяцев он 5 раз привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в момент аварии был трезв.

46-летний водитель грузовой автомашины увечий не получил. Но и он привлечен к административной ответственности: в ходе проверки оказалось, что мужчина не имеет необходимой категории для управления большегрузом, кроме того в автомобиле отсутствует тахограф. Таким образом, на основании 1 ст.12.7, 11.23 КоАП РФ ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с п. 10.1. ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывать при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При движении необходимо соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами с учетом дорожных, погодных и иных условий, которые могут повлиять на безопасность движения.

В выходные дни Госавтоинспекция проводит рейдовые мероприятия и массовые проверки по выявлению водителей в состоянии опьянения, а также других грубых нарушений ПДД, в том числе нарушений требований при осуществлении междугородних пассажирских перевозок, перевозки детей.



