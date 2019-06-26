Авария на Якутской ГРЭС: обвиняемый предстанет перед судом

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека и повлекло причинение крупного ущерба).

Установлено, что 01.10.2017 на взрывоопасном производственном объекте ПАО «Якутскэнерго» Якутская ГРЭС планировался пуск газотурбинной установки №1 после проведения планового ремонта.

По версии следствия, обвиняемый, будучи машинистом газотурбинных установок, находился на центральном щите управления ЯГРЭС и без распоряжения и уведомления начальника смены газотурбинного цеха, не убедившись в окончании проводимых работ, не согласовав со старшим машинистом свои действия, произвел открытие задвижки. В результате в блоке газовых задвижек произошла утечка газа, что привело к воспламенению газовоздушной смеси от возникшей искры, чем мастеру газовой службы причинен термический ожог тела пламенем 70-75%, термоингаляционная травма тяжелой степени, баротравма, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью, который мог повлечь смерть человека.

В связи с утечкой газа произошло резкое снижение давления газа в распределительном газопроводе, что привело к разгерметизации системы газоснабжения Якутской ГРЭС и возникновению пожара. В результате аварии повреждено имущество ГРЭС с причинением крупного ущерба в размере 360 млн. руб.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.