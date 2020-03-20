Авария на руднике «Мир»: В Якутии вынесли приговор

В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о затоплении подземного рудника и гибели работников АК «АЛРОСА».

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора и.о. директора Мирнинского ГОКа Александру Кисиличину и бывшему и.о. главного инженера данного предприятия Александру Манну, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года в подземном руднике «Мир» в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что исполняющие обязанности директора и главного инженера Мирнинского ГОКа владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли меры к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой 8 работников рудника погибли.

Следствием для установления причастности бывших работников рудника к совершению инкриминируемого им преступления проведен большой объем следственных действий: допрошено более 700 свидетелей, проведено 15 обысков, 30 выемок документов и иных предметов, назначены и проведены 15 сложных судебных экспертиз, в том числе комплексная горнотехническая документальная судебная экспертиза при участии 10 экспертов с разных субъектов Российской Федерации.

Причиненный ущерб составил более 10 млрд. рублей. В целях его возмещения наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ.

Уголовное преследование в отношении третьего обвиняемого — бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера, прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с его смертью.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления, каждому из фигурантов назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.