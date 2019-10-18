Трагедия на руднике «Мир» — начался суд (репортаж)

В Верховном суде Якутии началось судебное заседание по избранию меры пресечения бывшего и.о. главного инженера (рудник «Мир» АЛРОСА) Александру Манну, который находится в СИЗО в Якутске.

Судья Александр Сотников начал суд с проверки видеосвязи с Казанью, где сейчас находится адвокат Манна. Подследственный так же общался по видео из Следственного изолятора.

Адвокат обжалует решение суда первой инстанции об заключении Манна в СИЗО, так как считает, что не учтены все обстоятельства, и считает незаконным заключение под стражу Мирнинским городским судом до 13 января 2020 г.

В прениях защитник ссылается, что необоснованно утверждать, что Манн с кроется и что он будет оказывать давление на свидетелей или препятствовать следствию. Адвокат Путина ходатайствует об изменении меры пресечения на домашний арест, залог или поручительство.

15:36 — Прокурор Филиппов возражает против ходатайства защиты. 3 октября 2019 года Манну предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Есть показания свидетеля Погодаева, что Манн пытался изменить данные в документах.

15:52 — Александр Манн в последнем слове сказал, что он не собирается никуда скрываться, и активно содействовал следствию. На Погодаева он давления не оказывал, и вообще Погодаева во время аварии находился в отпуске.

Он упоминал ошибку Мирнинской прокуратуры в фамилии. По его словам, его вина не доказана, ошибки приводят к тому, что случилось недавно в Якутском СИЗО, явно намекая на трагедию с коллегой.

После перерыва судья огласил свое решение — отказать в ходатайстве адвоката и оставил меру пресечения без изменения.

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