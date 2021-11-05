Происшествие на руднике «Интернациональный» в Мирном

Сегодня утром на 1-м слое 11 блока рудника «Интернациональный» Мирнинского ГОК произошло локальное обрушение кровли, сообщает МЧС Якутии. В результате инцидента пострадал машинист комбайна, он получил повреждения ног и руки. Работник был незамедлительно доставлен в больницу для оказания помощи. В настоящее время угроза жизни работников рудника отсутствует, рудник работает в штатном режиме. Для расследования происшествия создана специальная комиссия, ведётся осмотр забоя.

Фото: ЯСИА Источник: МЧС Якутии

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