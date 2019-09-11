Аварийные службы Сахатранснефтегаз ликвидировали «аварию»

Положительную оценку слаженности действий и готовности аварийно-восстановительных служб Управления газораспределительных сетей и газоспасательной службы «ГазСпасСервис» дала государственный инспектор Ленского отдела по надзору за объектами нефтегазодобывающего комплекса Татьяна Высоких по итогам тактико-специальных учений АО «Сахатранснефтегаз», проходивших сегодня, 11 сентября.

«Мы сегодня проверили действия личного состава аварийных служб УГРС и аварийно-спасательных формирований при возникновении аварии на опасном производственном объекте. По легенде учения, при проведении земляных работ произошло повреждение газопровода высокого давления с разгерметизацией и выбросом газа в атмосферу без возгорания. Один человек пострадал от отравления природным газом. Все службы и ведомства были оповещены о возникшей аварийной ситуации диспетчером УГРС согласно нормативного времени.

Эвакуация и первая доврачебная помощь пострадавшему оказана личным составом ООО «ГазСпасСервис» в соответствии с методикой и нормативами.

1 из 4

Аварийные службы Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» произвели ремонт повреждённого газопровода в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством. Отметим, что о тактико-специальном учении сразу были оповещены городские службы и ведомства согласно Схеме оповещения», — прокомментировал начальник службы ГО и ЧС АО «Сахатранснефтегаз» Андрей Сивак.