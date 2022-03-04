Аварийные дома в 17 квартале пойдут под снос

Снос семи многоквартирных домов в аварийном состоянии планируется в 17 квартале столицы республики в этом году, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

По словам мэра Якутска Евгения Григорьева, в текущем году по этапу реализации адресной программы 2021 года планируют переселить из аварийного жилья более трех тысяч человек, или более тысячи семей. По этапу 2022 года будут расселены более 500 человек — 173 семьи.

«Итого в 2022 году мы с опережением расселим 3,5 тысячи человек, 1183 семьи обретут новое жилье, улучшат свои жизненные условия. Всего в этом году будет снесено 27 многоквартирных аварийных домов, в том числе семь многоквартирных домов в 17-м квартале Якутска», — рассказал он.

Кроме того, реализуется муниципальная программа по переселению из аварийного жилья, и за счет средств местного бюджета в этом году расселят еще три многоквартирных дома.

«Продолжаем работу с частными застройщиками по договорам развития застроенных территорий и комплексного развития территории. Основной стратегической задачей нашего города является задача до 2032 года полностью избавиться от деревянного многоквартирного жилого фонда», — заключил Евгений Григорьев.