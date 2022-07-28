Аварийная посадка самолета в Кобяйском улусе

В Кобяйском улусе аварийно приземлился частный самолет Причина поломки у легкомоторного самолета Cessna 172 пока неизвестна, но судну пришлось аварийно садиться. Посадка была жесткой, сообщает тгк КП-Якутия.

Подробнее https://www.yakutia.kp.ru/daily/27424/4624423/

Фото: тгк КП-Якутия Источник: тгк КП-Якутия

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