Аварии на дорогах Якутии унесли жизни семи человек

Госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы.

За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 264 ДТП, в результате которых погиб 21 человек и 288 — получили различные травмы. Только за 10 дней июня произошло 22 аварии, которые унесли жизни 7 человек, в том числе 1 несовершеннолетнего, еще 21 человек был травмирован.

Дорожные происшествия с погибшими отмечены в Якутске – 2, Чурапчинском – 2 и по 1 в Хангаласском, Нерюнгринском и Олекминском районах. В 3-х случаях погибшие были водителями мототранспорта, которые в момент аварии были без шлемов и других средств защиты, 2 – пешеходами, 1 –водитель автомобиля и 1 – пассажир автомобиля.

Основными причинами совершения этих ДТП явились управление транспортными средствами в состоянии опьянения, несоблюдение безопасного скоростного режима, нарушение ПДД пешеходами и другие.

В связи с высоким ростом аварийности на дорогах республики с сегодняшнего дня будет увеличена плотность нарядов ДПС, сотрудники ГИБДД всех районов республики перейдут на усиленный режим работы.

В ходе усиления особое внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, допускающих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, профилактике нарушений ПДД пешеходами, а также продолжится проверка водителей мототранспорта и такси, игнорирующих Указ Главы РС(Я) о запрете пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении.

Кроме того, для обеспечения дорожной безопасности на федеральных автомобильных дорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» в командировку выехали передвижные посты ДПС на базе спецфургонов «КАМАЗ».