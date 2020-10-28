Ауфидерзейн! Мэрия Якутска расторгает договоры с «автобусниками»

Окружная администрация г. Якутска направила уведомления организациям (ООО), обслуживающим автобусные маршруты № 2, № 3, № 8, № 35, о расторжении договоров в связи с систематическими нарушениями условий договора.

«На данных маршрутах в течение последних месяцев наблюдаются систематические нарушения условий договоров в течение нескольких последних месяцев. Нарушения документально зафиксированы в виде процентов невыполнения запланированных перевозок, что сказывается на графиках движения и создает дискомфорт горожанам в холодное время года. Неисполнение графиков вызывает переполненность автобусов, что недопустимо в период ограничений по коронавирусу», — пояснил начальник Управления транспорта и дорожной инфраструктуры Николай СТАРОСТИН.

По данным мониторинга движения транспорта на маршрутах № 2, № 3, № 8, № 35 отмечается процент исполнения перевозок от 76 % до 80 %, при этом договором допускается нижняя граница исполнения перевозок 90 %.

Кроме того, на двух маршрутах отмечается высокий уровень невыхода автобусов на линию: 16 из 29 на маршруте № 3, и 14 из 25 на маршруте № 8. Таким образом, в сентябре на линию выходило менее половины автобусов, обслуживающих данные маршруты.