Аудиокнига для слепых «Метель» Пушкина под музыку Свиридова
Союз музыкальных деятелей Якутии провел творческую встречу в Республиканской библиотеке для слепых
22 ноября 2021 года в Республиканской библиотеке для слепых состоялась творческая встреча артистов Филармонии Якутии с читателями библиотеки. Это первая встреча в рамках проекта «Музыка и слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих» Союза музыкальных деятелей Якутии, который стал победителем Гранта Президентского Фонда культурных инициатив в 2021 году.
Филармонии Якутии является членом Союза музыкальных деятелей Якутии и давно сотрудничает с Якутской республиканской библиотекой для слепых.
Люди с ограниченными возможностями по здоровью, читатели республиканской библиотеки для слепых являются частыми посетителями концертов филармонии. Возникла идея объединить любовь к чтению и любовь к музыке и создать не просто аудиокниги, а литературно-музыкальные композиции, в которых будут звучать узнаваемые голоса ведущих артистов якутских театров, а музыкальное сопровождение обеспечат профессиональные музыкальные коллективы Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко.
Известно, что фонд библиотеки насчитывает более 130 тысяч экземпляров книг и 80% из них имеют специальный формат. В библиотеке есть своя студия звукозаписи, которая создает аудиоверсию печатных книг и спрос на эти книги достаточно большой. Но в основном, в библиотечном фонде «говорящие» книги на якутском языке, а с музыкальным сопровождением — нет ни одной.
В плане — выпуск трех аудиокниг в специальном формате общим тиражом 600 экземляров. Такие книги читатели библиотеки смогут слушать на тифлофлешплеере.
На творческой встрече была презентована первая аудиокнига — «Метель» по повести Александра Сергеевича Пушкина на музыку композитора Георгия Свиридова.
В связи с ограничениями, связанными с пандемией, творческая встреча прошла в онлайн-формате через конференцию ZOOM. Тридцать два читателя библиотеки подключились и стали онлайн-зрителями.
Отличник культуры РС(Я) Валентин Лаптев прочел отрывки из «Метели», прозвучали два замечательных произведения Георгия Свиридова, которые являются частями сюиты «Метель» — «Тройка» и «Романс».
В исполнении артистов Симфонического хора Филармонии Якутии — Евгении Илиевой и Александра Луценко прозвучали вокальные номера на стихи А. С. Пушкина «Ночной зефир», музыка Александра Даргмыжского; «Средь шумного бала», музыка Петра Чайковского, а Валентина Готовцева исполнила романс «Однозвучно гремит колокольчик», слова Ивана Макарова, музыка Александра Гурилёва.
Уверены, что будущая аудиокнига доставит удовольствие и каждый слушатель сможет насладиться великолепным Пушкинским словом и невероятно красивыми мелодиями композитора Георгия Свиридова.
Отзывы:
Спасибо за душевный вечер!
Возвышенная музыка дает второе дыхание в жизни! Побольше радуйте нас своими волшебными голосами.
С ув. Вера Николаевна Лукина
Спасибо Вам! Хорошо составленная программа, замечательные ведущие, великолепное исполнение артистов.
Замечательное мероприятие, радовало слух! Всё как всегда на высоте, по ощущениям все выкладывались на полную.
Марья.
Сегодня был прекрасный день, с помощью видео конференции зум, мы стали зрителями выступления вокальных артистов Филармонии и остались в восторге! Каждый артист Филармонии пел от души, тем самым задел самые тонкие струны нашей души! Возвышая, облагораживая все вокруг, что на миг мы даже забыли о пандемии и казалось, что наслаждаемся живым пением в театре.
Искренне благодарим вокальных артистов филармонии! Процветайте, развивайтесь, покоряйте новые вершины!
Прекрасно, восхитительно, превосходно…
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