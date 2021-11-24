Аудиокнига для слепых «Метель» Пушкина под музыку Свиридова

Союз музыкальных деятелей Якутии провел творческую встречу в Республиканской библиотеке для слепых

22 ноября 2021 года в Республиканской библиотеке для слепых состоялась творческая встреча артистов Филармонии Якутии с читателями библиотеки. Это первая встреча в рамках проекта «Музыка и слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих» Союза музыкальных деятелей Якутии, который стал победителем Гранта Президентского Фонда культурных инициатив в 2021 году.

Филармонии Якутии является членом Союза музыкальных деятелей Якутии и давно сотрудничает с Якутской республиканской библиотекой для слепых.

Люди с ограниченными возможностями по здоровью, читатели республиканской библиотеки для слепых являются частыми посетителями концертов филармонии. Возникла идея объединить любовь к чтению и любовь к музыке и создать не просто аудиокниги, а литературно-музыкальные композиции, в которых будут звучать узнаваемые голоса ведущих артистов якутских театров, а музыкальное сопровождение обеспечат профессиональные музыкальные коллективы Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко.

Известно, что фонд библиотеки насчитывает более 130 тысяч экземпляров книг и 80% из них имеют специальный формат. В библиотеке есть своя студия звукозаписи, которая создает аудиоверсию печатных книг и спрос на эти книги достаточно большой. Но в основном, в библиотечном фонде «говорящие» книги на якутском языке, а с музыкальным сопровождением — нет ни одной.

В плане — выпуск трех аудиокниг в специальном формате общим тиражом 600 экземляров. Такие книги читатели библиотеки смогут слушать на тифлофлешплеере.

На творческой встрече была презентована первая аудиокнига — «Метель» по повести Александра Сергеевича Пушкина на музыку композитора Георгия Свиридова.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, творческая встреча прошла в онлайн-формате через конференцию ZOOM. Тридцать два читателя библиотеки подключились и стали онлайн-зрителями.

Отличник культуры РС(Я) Валентин Лаптев прочел отрывки из «Метели», прозвучали два замечательных произведения Георгия Свиридова, которые являются частями сюиты «Метель» — «Тройка» и «Романс».

В исполнении артистов Симфонического хора Филармонии Якутии — Евгении Илиевой и Александра Луценко прозвучали вокальные номера на стихи А. С. Пушкина «Ночной зефир», музыка Александра Даргмыжского; «Средь шумного бала», музыка Петра Чайковского, а Валентина Готовцева исполнила романс «Однозвучно гремит колокольчик», слова Ивана Макарова, музыка Александра Гурилёва.

Уверены, что будущая аудиокнига доставит удовольствие и каждый слушатель сможет насладиться великолепным Пушкинским словом и невероятно красивыми мелодиями композитора Георгия Свиридова.

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