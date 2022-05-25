В Колесе обозрения Якутска обнаружен технический брак

Неисправная деталь заменена

Прокуратура г. Якутска провела проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности при эксплуатации аттракционов, расположенных в городском парке культуры и отдыха.

Установлено, что в парке расположено три аттракциона, которые не эксплуатируются в связи с отсутствием обязательных технических свидетельств, которые должны оформляться ежегодно. В отношении аттракциона «Колесо обозрения» установлен технический брак, неисправная деталь заменена.

В ходе проверки также установлено, что на территории парка расположено два заброшенных объекта капитального строительства, в одно из которых имеется свободный доступ, что может повлечь угрозу жизни и здоровью посетителям парка, в т.ч. детям.

Прокуратура внесла представления, по результатам их рассмотрения окружной администрацией г. Якутска, в частности, ограничен доступ в заброшенное здание, составлена дорожная карта по решению вопроса в отношении не эксплуатируемых объектов капитального строительства, 2 сотрудника Центра управления общественными пространствами привлечены к дисциплинарной ответственности.