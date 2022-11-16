Атомный ледокол «Якутия» готовят к спуску на воду на следующей неделе

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге готовят к спуску на воду атомный ледокол «Якутия», он станет четвёртым судном проекта 22220 по обновлению гражданского ледокольного флота России. Спуск запланирован на следующей неделе, сообщил во время прямого эфира на телеканале ГТРК Саха глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

«Спуск на воду запланирован в ближайшие дни, а уже через два-три года после необходимых испытаний и оснащения ледокол начнёт свою работу. Это первый ледокол, который носит название российского субъекта, поскольку ранее были «Арктика», «Сибирь», «Урал». Уверен, ледокол «Якутия» послужит во славу страны, и Северный морской путь станет ещё доступнее, в том числе для нашей республики. Мы гордимся, что есть такие достижения в судостроении страны и промышленности в целом», – сказал Айсен Николаев.

Планируется, что ледокол будет проводить суда как в арктических водах, так и в устьях полярных рек в самой Якутии.

Длина судна составляет 173,3 м, ширина — 34 м, осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная рабочая осадка — 8,55 м. Водоизмещение — 33,54 тысяч тонн.

Напомним, универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвёртое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот». Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года. Головным судном проекта является ледокол «Арктика», который уже работает в акватории Северного морского пути.