Атмосфера гостевых домиков Орто Дойду…

Вот уже середина октября, весь город погрузился в осеннюю деловую атмосферу! И конечно, порой, хочется «вырваться куда-нибудь» да отдохнуть!

Наши гостевые домики в туристическом комплексе ОРТО ДОЙДУ, как раз для таких целей. Рядом стоит ресторан, где можно вкусно поужинать и попеть караоке, и стоят этнические постройки, до которых можно прогуляться и сделать красивые, завораживающие снимки природы и леса.

В гостевых домиках есть все для проживания:

— кровати на 8 мест;

— большой общий стол;

— мини-кухня включает в себя плитку, посуду, микроволновую печь, кастрюли, холодильник, раковину и наборы;

— душ и туалет внутри;

— мангал и дрова возле каждого домика;

— домики отапливаются и стоят тепленькими к вашему заезду.

Каждые выходные и будни, мы принимаем семьи, веселые компании, которые решили отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе!

Территория комплекса большая, позволяет отдохнуть очень активно, но в то же время можно просто насладиться природой и жареным мясом.

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В домиках всегда уютно и по-домашнему спокойно, ведь согласитесь, хочется вырваться иногда от городской суеты и побыть наедине с природой и семьей.

Смена обстановки дает заряд и положительный настрой на следующие рабочие дни! Порой, бывает и рождение новых идей и проектов!

Мы заботимся о том, чтобы отдых удался на славу, и Вам захотелось вернуться к нам снова и снова!

Телефоны для бронирования и заказов: 89246636777, 711227

Адрес: Покровский тракт 49 км.

Instagram: orto_doydu_restoran