Атмосфера гостевых домиков Орто Дойду…
Вот уже середина октября, весь город погрузился в осеннюю деловую атмосферу! И конечно, порой, хочется «вырваться куда-нибудь» да отдохнуть!
Наши гостевые домики в туристическом комплексе ОРТО ДОЙДУ, как раз для таких целей. Рядом стоит ресторан, где можно вкусно поужинать и попеть караоке, и стоят этнические постройки, до которых можно прогуляться и сделать красивые, завораживающие снимки природы и леса.
В гостевых домиках есть все для проживания:
— кровати на 8 мест;
— большой общий стол;
— мини-кухня включает в себя плитку, посуду, микроволновую печь, кастрюли, холодильник, раковину и наборы;
— душ и туалет внутри;
— мангал и дрова возле каждого домика;
— домики отапливаются и стоят тепленькими к вашему заезду.
Каждые выходные и будни, мы принимаем семьи, веселые компании, которые решили отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе!
Территория комплекса большая, позволяет отдохнуть очень активно, но в то же время можно просто насладиться природой и жареным мясом.
В домиках всегда уютно и по-домашнему спокойно, ведь согласитесь, хочется вырваться иногда от городской суеты и побыть наедине с природой и семьей.
Смена обстановки дает заряд и положительный настрой на следующие рабочие дни! Порой, бывает и рождение новых идей и проектов!
Мы заботимся о том, чтобы отдых удался на славу, и Вам захотелось вернуться к нам снова и снова!
Телефоны для бронирования и заказов: 89246636777, 711227
Адрес: Покровский тракт 49 км.
Instagram: orto_doydu_restoran
Whatsapp +7 (999) 174-67-82