Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  

Приглашаем вас окунуться в атмосферу королевской роскоши и европейского комфорта на побережье Красного моря в Иордании!

• Вылеты из Москвы 4 раза в неделю;

• Перелет регулярными рейсами;

• Туры от 3 ночей.

К вашим услугам – прекрасные отели Movenpick Resort Sity Aqaba 5* и Movenpick Resort Tala Bay 5*. Между отелями ходит бесплатный шатл и гостям предоставляется возможность бесплатно пользоваться территорией обоих отелей (бассейнами, ресторанами, пляжем и др инфраструктурой).

А инфраструктура – того стоит!

▻ Гостей Movenpick Resort Sity Aqaba 5* ждет собственный песчаный пляж (зонты, шезлонги, матрасы, полотенца – бесплатно), прекрасный SPA-центр Zara Spa Tala Bay, предлагающий широкий выбор процедур и массажей, подогреваемый бассейн. Для детей в отеле: детский клуб, игровая площадка, детское меню, услуги няни и кроватка в номере.

Туры от 49 948 руб/чел

▻ В Movenpick Resort Tala Bay 5* — неповторимая атмосфера в сочетании со 150-метровым частным пляжем, возможностями для занятий водными видами спорта, живописными видами на Красное море и горы позволили курорту завоевать огромную популярность среди отдыхающих, особенно среди любителей семейного отдыха.

Туры от 53 926 руб/чел

Отдыхайте на Красном море в Иордании со вкусом!

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

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