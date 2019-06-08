Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  

Приглашаем вас окунуться в атмосферу королевской роскоши и европейского комфорта на побережье Красного моря в Иордании!
• Вылеты из Москвы 4 раза в неделю;
• Перелет регулярными рейсами;
• Туры от 3 ночей.
К вашим услугам – прекрасные отели Movenpick Resort Sity Aqaba 5* и Movenpick Resort Tala Bay 5*. Между отелями ходит бесплатный шатл и гостям предоставляется возможность бесплатно пользоваться территорией обоих отелей (бассейнами, ресторанами, пляжем и др инфраструктурой).
А инфраструктура – того стоит!
▻ Гостей Movenpick Resort Sity Aqaba 5* ждет собственный песчаный пляж (зонты, шезлонги, матрасы, полотенца – бесплатно), прекрасный SPA-центр Zara Spa Tala Bay, предлагающий широкий выбор процедур и массажей, подогреваемый бассейн. Для детей в отеле: детский клуб, игровая площадка, детское меню, услуги няни и кроватка в номере.
Туры от 49 948 руб/чел
▻ В Movenpick Resort Tala Bay 5* — неповторимая атмосфера в сочетании со 150-метровым частным пляжем, возможностями для занятий водными видами спорта, живописными видами на Красное море и горы позволили курорту завоевать огромную популярность среди отдыхающих, особенно среди любителей семейного отдыха.
Туры от 53 926 руб/чел
Отдыхайте на Красном море в Иордании со вкусом!
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
сайт: http://tour-lux.ru/
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