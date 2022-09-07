07.09.2022
19:12
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Спорт

Атлеты Якутии завоевали серебро на командной эстафете «Игры ГТО»

Молодцы!

В рамках спортивной программы VII Восточно-экономического форума во Владивостоке завершилась командная эстафета «Игры ГТО» на Кубок Дальнего Востока, где сильнейшие атлеты сборной Республики Саха (Якутия) Рустам Мубараков, Николай Филиппов, Александра Барашкова и Валерия Варламова завоевали второе место. Первыми стали представители Сахалина, третьими – спортсмены Камчатки. Участие на эстафете приняли семь команд. 

Соревнования прошли на скорость по следующим упражнениям: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа, подтягивания на перекладине.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минспорта Якутии

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