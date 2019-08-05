Атлет-ветеран из Мегино-Кангаласса вернулась с победой с Европейских игр

Жительница Мегино-Кангаласского улуса Якутии, ветеран Мария Романовна НЕУСТРОЕВА добилась успеха на Европейских играх в Италии. Она приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике, и под палящим итальянским солнцем выиграла забеги на дистанциях в 10 км, 5 км, 1,5 км и 400 метров.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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