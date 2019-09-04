04.09.2019
20:41
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Светская хроника

Атлет Николай Матаннанов снялся в клипе

Атлет Николай Матаннанов почти сразу после съемок в фильме Константина Тимофеева «Бэйбэрикээн-2» принял участие вместе со своей супругой в еще одном проекте.

Сообщается только, что это клип, но чей — пока держится в секрете. Фото Дмитрия Ляшеева.

Фото: В анонсе: Владислав Коротов.
Источник: https://www.instagram.com/p/B131TsXprUX/
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