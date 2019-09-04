Атлет Николай Матаннанов снялся в клипе

Атлет Николай Матаннанов почти сразу после съемок в фильме Константина Тимофеева «Бэйбэрикээн-2» принял участие вместе со своей супругой в еще одном проекте.

Сообщается только, что это клип, но чей — пока держится в секрете. Фото Дмитрия Ляшеева.