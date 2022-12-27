Астропрогноз от Klan: Знаки-везунчики, на что обратить внимание, любовная сфера…

ШЕПОТ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ: АСТРОПРОГНОЗ-2023





⚡️С приближением волшебства!

⚡️Интерес к прогнозам особенно возрастает к Новому году, ведь это время составления планов на год грядущий.

⚡️С вами я, Ньургуяна, и в это дивное время мы окунемся в мир астрологических тайн:

Я представляю Вам краткую версию авторского астрологического прогноза по всем сферам жизни в формате слайдов

ЭНЕРГИИ 2023 ГОДА •Йога политики и Йога любви •Сильное влияние планет-учителей Сатурна и Юпитера в первой половине года сменится ярким сочетанием Марсианской и энергии Венеры к концу 2023 года

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ • Сатурн отвечает за дисциплину, власть, организованность, граничащую с мудростью, и помогает людям в принятии взвешенных и правильных решений. Стремление к уединению выразится в усилении тех сфер, где Вы чувствуете себя «на коне», но для этого необходимо разбавить этот отшельнический настрой активными коммуникациями

ЧТО ПОМОЖЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ •Юпитер благоволит тем, кто постоянно совершенствуется в том, что он делает из позиции «ученик-учитель», то есть необходимо будет осваивать новые масштабы в выбранной сфере, параллельно обучая тем навыкам, которыми уже владеете.

РАБОТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ • Успеха добьются те, кто поступательно действует в сторону увеличения оборотов производства, оказания услуг и доходов на 20% в год по заранее намеченному плану. Планы лучше прописывать в феврале 2023 года, ибо к марту уже будет ясна картина происходящего в мире.

ЗДОРОВЬЕ • Стоит обратить внимание на суставы, мочеполовую систему, работу с костным скелетом, опорно-двигательным аппаратом, возможны эмоциональные колебания, поэтому под ударом будет неврологический статус. • Упражнения и практики на увеличение выносливости, укрепление мышц и забота о психологическом здоровье в части отстроек внутренних опор позволят оставаться в силе.

ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ • Противопоставляемые планеты Сатурн-Юпитер, Марс-Венера дадут множество ситуаций равноценного выбора, вариативность с одной стороны даст свободу для развития, с другой стороны сомнения в правильности, в этом случае упор делаем на то, что что верим, слушаем свое сердце. Когда следуешь пути души, оборачиваясь назад, не чувствуешь сожаление и движешься в верном направлении в части личностного роста

ДЕНЕЖНАЯ СФЕРА • 2023 год – переломный момент во всех сферах, будет дан старт развитию биоинжиниринга, в том числе биохакинг, эко-системы потребительного сектора (синдикаты вроде Сбер, Яндекс), альтернативные энергоресурсы, прогрессивное обучение (инновационные школы для всех возрастов), информационная безопасность, СМИ, реклама и PR.

ОТНОШЕНИЯ • Усилится расслоение общества, как следствие, укрепится желание вступать в профессиональные сообщества, появятся новые лидеры мнений. • Деловые и личные отношения, в том числе браки и партнерства будут заключаться из позиции «свой среди своих». Однако за счет планетарных энергий можно будет быстро перейти из одного конгломерата в другой. • Деньги, связи и отношения в 2023 году приходят «из людей». Новый актив – человеческий капитал.

ЛЮБОВНАЯ СФЕРА • Ближе ко второй половине 2023 года, начиная уже с весны, одинокие люди всерьез задумаются о смене статуса, причем партнёрами могут быть выбраны люди из других локаций либо те, кого ты считал «недостижимым» по ряду причин ранее. • Люди, кто уже в паре, пройдут кризисную проверку роста, что в наилучшем исходе лишь укрепит Вашу связь: новые совместные цели и качественное партнерство.

ЗНАКИ-ВЕЗУНЧИКИ • Козерогов и Водолеев ждёт качественный толчок • Весы и Тельцы – благоприятный период для любви • Овны и Скорпионы – увеличение доходов и возможностей подзаработать • Стрельцы и Рыбы смогут увеличить свою экспертность, обретут новых наставников

КАМНИ-ТАЛИСМАНЫ •Для деловой сферы и личного развития рекомендую оникс, агат, бирюза, сапфир, голубой топаз, лазурит. •Привлекут любовь и усилят обаяние при решении вопросов белый агат, гранаты и рубины.

СТИЛЬ И МОДА • Все оттенки синего, черного, серо-стального и красного • Большие украшения, ремни, аксессуары милитари, славянские мотивы

ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ • Усилится культура интуитивного питания, популяризируется идея аскез и нутрициология в части ценности продуктов по микроэлементному составу • Альпинизм, скалолазание, пешие походы в горы • Виды досуга с активным вождением и стрельба • Развитие гибкости и выносливости

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ • Несмотря на эмоциональные колебания необходимо завершить судебные дела и имущественные споры • Важно наладить инфраструктуру поставок, перевести часть услуг в формат онлайн • Общественная деятельность, связанная с возможностью получения государственной поддержки на реализацию проектов, еще актуальна, как и оформление льгот

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ • Усилится процесс глобализации • Восточные и азиатские страны начинают переход в некий неототалитаризм, который основан на их традициях, философии и вере • В мире будут процессы объединения и создания искусственных кластеров, навеянных «интеллектуальной интеллигенцией индивидуумов» — людей, живущих в мегаполисах или странствующих по миру ввиду последних геополитических изменений

ШЕПОТ НЕБЕСНЫХ СВЕТИЛ • Человеческие мыслеформы преобразовываются в пространство еще быстрее, однако будет ощущаться давление трансглобальных событий, вырвутся те, кто не изменяет своему творчеству, так называемому «искрящемуся даймону» — тому, что говорит тебе разум сердца: твори, создавай, объединяй и претворяй в жизнь Позвольте пожелать Вам прекрасного во всех смыслах Нового года, леди и господа! Благодарю за внимание! Шепот небесных светил с любовью для Вас записала @yanaeverest