Астропрогноз -2023 Ньургуяны Эверстовой: Шепот небесных светил

Интерес к прогнозам особенно возрастает к Новому году, ведь это время составления планов на год грядущий, пишет в своем тгк @yanaeverest якутский астролог Ньургуяна Эверстова. С вами я, Ньургуяна, и в это дивное время мы окунемся в мир астрологических тайн: Энергии 2023 года. Йога политики и Йога любви. Сильное влияние планет-учителей Сатурна и Юпитера в первой половине года сменится ярким сочетанием Марсианской и энергии Венеры к концу 2023 года…

Представляем часть авторского астрологического прогноза Ньургуяны Эверстовой и в формате слайдов

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