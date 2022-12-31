31.12.2022
15:22
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Гороскоп

Астропрогноз -2023 Ньургуяны Эверстовой: Шепот небесных светил

Интерес к прогнозам особенно возрастает к Новому году, ведь это время составления планов на год грядущий, пишет в своем тгк @yanaeverest якутский астролог Ньургуяна Эверстова. С вами я, Ньургуяна, и в это дивное время мы окунемся в мир астрологических тайн: Энергии 2023 года. Йога политики и Йога любви. Сильное влияние планет-учителей Сатурна и Юпитера в первой половине года сменится ярким сочетанием Марсианской и энергии Венеры к концу 2023 года…

Представляем часть авторского астрологического прогноза Ньургуяны Эверстовой и в формате слайдов

2 Comments

Фото: тгк @yanaeverest
Источник: тгк @yanaeverest

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