30.03.2023
14:48
654
Общество
Астронавт из NASA высадился в Якутске 🤗
Космические пейзажи на просторах Якутии ✨ Необычная фотосессия в карьере Сопки любви.
Фото: baranov_vasily
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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