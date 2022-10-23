Астрология: на кого повлияет коридор затмений с 25 октября

25 октября произойдёт частичное затмение Солнца, а 8 ноября состоится второе в 2022-м полное лунное затмение. Период между двумя этими явлениями — коридор затмений — станет трансформационным: небо вовсю будет проверять нас. Причём астролог Инна Любимова уверяет: с первыми кознями коридора затмений некоторые из нас столкнутся уже сегодня, 22 октября.

Этот коридор самый серьёзный за последние десять лет, так как активирует большие трансформации, которые будут идти через потери. Он будет учить нас контролировать эмоции, отпускать всё лишнее и отжившее из нашей жизни

В коридор затмений с 25 октября по 8 ноября эмоции могут быть связаны с вопросами личной жизни. Главная задача каждого человека в эти 15 дней — не уходить с фанатизмом в чувства, страхи. Сейчас следует воздержаться от спонтанных, необдуманных действий, чтобы ближайшие полгода прошли спокойно.

Как себя вести в коридоре затмений с 25 октября по 8 ноября?

Астролог Инна Любимова дала следующие рекомендации, что делать и не делать в осенний коридор затмений:

контролируйте поступки и эмоции;

внимательнее относитесь к своему внутреннему состоянию;

будьте открыты к трансформациям;

во всём соблюдайте баланс;

отложите все важные дела и планы;

не рубите сплеча и не меняйте жизнь кардинально;

не цепляйтесь за старое, ненужное, отжившее своё.

Источник: life.ru