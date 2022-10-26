Астрология: Что сулит роковая петля Марса в коридоре затмений?

В начале осени нынешнего года человечество соприкоснется с астрологическим событием, отголоски которого могут сказываться вплоть до 2030 года. Речь идет ретроградном движении воинственной планеты Марс, которая повернет вспять 30 октября, как раз в период «коридора затмений» между солнечным затмением 25 октября и лунным затмением 8 ноября. Совмещение этих планетарных событий сулит очень напряженное время для всей планеты Земля.

Сложное и противоречивое воздействие энергий марсианской петли достаточно хорошо изучено астрологами по событиям 1990 года. Именно в этот год, фатальный для СССР, произошли распад великой державы, крушение социалистического лагеря и так называемый парад суверенитетов, открывший путь стремительного вхождения уже независимых республик в капитализм. В 1990 году произошло также объединение Германии, продолжилось формирование европейского экономического союза, что привело к усилению позиций Запада. Справедливости ради заметим, петля Марса в тот роковой для СССР год была многократно усилена негативной конфигурацией, соединением Сатурна с Нептуном, которое по счастливому стечению обстоятельств отсутствует в нынешнем году.

В целом петля Марса заявит о себе на событийном плане усилением конфронтации между Россией и США, между США и Китаем, а также неожиданными решениями и дипломатическими ходами, которые в силу долгоиграющего характера марсианского влияния отразятся на глобальных геополитических процессах в ближайшие три года, сообщила астролог Наталья Залевская на сайте Новороссия. Главной же особенностью периода станет плавное перетекание открытых военных действий в Восточной Европе в сферу информационной войны, пронизанную разного рода политтехнологиями и манипуляциями, в ходе которых противоборствующие стороны будут стараться активно досаждать друг другу.

Как считает астролог, период ретроградности Марса с 30 октября будет способствовать смене политических целей и направлений деятельности в большинстве стран мира, будут пересматриваться договоры и отношения между государствами, в частности, между Россией и Западом. Марс поворачивается еще раз 13 января, после чего планета начинает постепенно увеличивать скорость, вплоть до 17 марта 2023 года, когда вновь достигнет той точки, от которой поворот совершался в обратную сторону.

Таким образом, происходит создание планетарной петли. На Земле это время чрезвычайно важных изменений и нескольких кульминаций, на которые стоит обратить особое внимание.

Следующим сюрпризом от Марса станет прохождение планеты через так называемую ось катастроф, которую образуют звезда Альдебаран в Близнецах и звезда Антарес в Стрельце. В далекой древности астрологи сделали вывод о неистовой и вредоносной природе этих звезд, когда они находятся в оппозиции друг к другу, сообщает Наталья Залевская на Новороссия.

Критические даты, во время которых планета Марс трижды будет совершать свое движение в лучах звезды Альдебаран: 5-8 сентября 2022 года, 28 декабря-2 января 2023 года, 24-31 января 2023 года.

В этот период могут произойти всплески активизации военных действий, а также многократно усиливается возможность включения событий большой разрушительной силы, как то испытания ядерного оружия или авария на АЭС. К слову, именно звезда Альдебаран активизирована в карте США, стране, которая первая провела испытание атомной бомбы в японских городах.

Отметим, что, несмотря на отсутствие напряженных аспектов с участием так называемых медленных планет-гигантов Юпитера и Сатурна, снижающих риск использования ядерного оружия, угрозы его применения будут заявлены на протяжении всего следующего 2023 года. Наиболее активно в этом отношении будут проявлять себя США, в гороскопе которых Марс находится в 7-м доме, задевая собой Уран и асцендент страны. Для России же окончание 2022 года и последующий, 2023 год, некритичны, годами наибольших испытаний на прочность станут 2024-25 и 2029-30 годы. Однако способность страны преодолеть эти годы зависит от фундамента прочности, который закладывается в настоящее время.