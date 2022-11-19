Астрология: Что можно и что нельзя делать на петле Марса

30 октября 2022 г. Марс в Близнецах становится ретроградным до 13 января 2023 г. 30 октября в Марс повернул вспять до 12 января, когда он остановится, повернет и пойдет в прямом движении до 16 марта, когда выйдет из ретроградной петли.

Начало ретроградности Марса начнется на квадратуре с Нептуном, точный аспект 12 октября. Марс – планета действия, а Нептун с прямым действием согласуется слабо. Сочетание этих энергий даёт тенденцию к инициативам, которые являются иррациональными или плохо подготовленными. Для сложных проектов могут отсутствовать необходимые силы и концентрация, пишет астролог Елена Зимовец.

Квадратура Марса и Нептуна говорит о периоде тайных дел, когда для достижения целей действуют непрямыми путями, в обход официальных каналов, в том числе и в обход закона. В это время возможны интриги, мошеннические схемы, активизация разного рода аферистов. Поэтому нужна осторожность, чтобы не вовлечься в сомнительные дела и предприятия, которые в последствии станут причиной проблем.

Этот аспект может дать аварии, связанные с газом, нефтью, с химикатами и другими жидкостями, с оружием массового поражения. Увеличивается риск наводнений, катастроф, связанных с загрязнением воды. Повышается вероятность аварий на водном транспорте.

Квадратура Марса и Нептуна будет активна и весь ноябрь, а 19 ноября (то есть сегодня) снова станет точной, уже на ретро-Марсе. Во время этого периода у Марса также будет аспект противостояния с тремя личными планетами:



29 ноября – оппозиция Меркурия с ретро-Марсом

1 декабря – оппозиция Венеры с ретро-Марсом

8 декабря – оппозиция Солнца с ретро-Марсом – пик ретро-цикла Марса, об этом аспекте ниже подробнее.

Ретротранзит Марса настораживает. Он может вызвать эскалация войны, может привести к обострению старых военных конфликтов. В ноябре, и в течение ретро-периода Марса, вероятно напряжение и конфронтация в политической жизни и международных отношениях.

Марс бывает ретроградным раз в два года и два месяца в течение от 66 до 88 дней. Во время ретроградности Марс максимально близок к Земле и максимально удалён от Солнца. Это ослабляет влияние солнечных лучей на него. Став попятным, он оказывается в слабо освещённом пространстве и движется в направлении обратном движению Солнца. Таким образом он оказывается закрыт от внешних влияний, а мы в это время начинаем осваивать новые уровни прошлого опыта, меньше завися от какого-либо постороннего вмешательства.

В период ретроградного Марса в нашей жизни могут дать о себе знать люди из прошлого: соперники, конкуренты, те, кто стимулировал нашу активность и не давал нам расслабиться. Это время даёт нам возможность еще раз попробовать достичь целей, которые раньше оказались недоступными. Однако не стоит на попятном Марсе вкладывать большие силы в достижение того, что вы хотели бы видеть долговечным. Наши действия в это время не имеют под собой прочного фундамента, то же относится к их результату. Начинать новое дело в это время – строить замок на песке.

Марс так же связан с темой отношений полов и сексуальным аспектом в отношениях. Поэтому в это время не рекомендуется начинать ухаживания, вступать в первую половую близость. Новые сексуальные контакты в это время в лучшем случае, не получат гармоничного продолжения и кажутся временными, а в худшем – обернуться проблемами.

Марс, который связан с кровью, огнём и металлом, имеет самое прямое отношение к хирургии. В периоды ретро-Марса не следуете делать плановую хирургическую операцию, косметическую в том числе, хотя к операциям срочным, «по скорой» этот запрет не относится.

Не плывите против течения, двигайтесь по инерции, не проявляйте излишней инициативы – на любое действие будет противодействие, поэтому не опережайте события, не нарушайте закон, избегайте конфликтов, тем более, судебных разбирательств, контролируйте эмоции. Энергия должна быть направлена не во вне, а внутрь.

Так как Марс символизирует активных молодых людей, силу, агрессию и брутальность, — в период ретроградности этой планеты могут участиться аварии, пожары, силовые конфликты, драки и провокации. Марсианская энергия может получить неконструктивный выход. Увеличивается раздражительность и конфликтность. В это время нужно остерегайтесь злачных мест, ночных клубов, стараться не поддаваться на агрессивные провокации со стороны, сообщает astronavigator

Что лучше не делать:

• Начинать новый бизнес-проект, или любую кампанию, требующую активных действий и напора.

• Регистрировать фирму.

• Делать плановые операции.

• Покупать механизмы: автомашины, средства производства, бытовую технику, инструменты, и пр.

• Начинать строительство или ремонт.

• Организовывать спортивные соревнования или корпоративные спортивные чемпионаты.

• Подавать иск, инициировать конфронтацию.

• Инициировать споры, дискуссии, дебаты.

• Отдавать машину в ремонт или на профилактику без веской причины.

• Менять место работы.

• Ездить в дальние поездки, особенно сопряжённые с риском.

• Пользоваться огнестрельным и холодным оружием.

• Начинать ухаживания.

• Вступать в первую половую близость.

Что можно делать:

• Наводить порядок в старых делах, доделать и подтянут «хвосты», решать текущие задачи.

• Возобновить ранее заброшенные занятия спортом: ушу, цигун (для души).

• Заняться йогой, медитацией.

• Подготовиться к новому проекту, искать формы для воплощения идеи, учитывать недочеты начатых проектов, погрешности и промахи, при необходимости, изменить подход к начатым делам или расстаться с тем, что отжило, устарело.

• По возможности больше отдыхать, чаще делать перерывы в работе; такие паузы позволять аккумулировать энергию и понять как ею эффективнее распорядиться.