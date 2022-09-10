Астролог Нюргуяна Эверстова: О треволнениях с ночи 2 сентября до 11 числа

Силы пост о треволнениях с ночи 2 сентября до 11 числа. Эмоциональный накал этого периода можно сравнить с песней Александра Вертинского, из которой процитирую отрывок:

«И взгляд опуская устало,

Шепнула она, как в бреду:

«Я Вас слишком долго желала.

Я к Вам… никогда не приду».

Театральный танец теней и бесовских энергий в ночь со 2 на 3 число пробудил в людях жажду, влечение, желание, энергию. И это распространяется на все сферы жизни, начиная от любви, заканчивая местом жительства, работой и предназначением.

В этот период мы ставим перед Судьбой вопросы. Не найдя четких ответов, боимся упасть в пучину эмоций и подавленных чувств. Ещё и ретроградный Меркурий с 10 сентября своей темной славой нагнетает наши умы и ломает коммуникации.

Ясность в денежных вопросах, самореализации и творчестве внесёт 12 сентября, когда будет некий момент перехода. Потому что 11.09 явится Тот, кого зазывали бесы, снабжая мирскими энергиями врата.

с 17 по 28 сентября — время жатвы. Для людей это означает пожинать плоды своей активности и тех процессов, на которые были направлены Ваши предыдущие действия и усилия. Благоприятны вылазки на природу с соблюдением мер безопасности и контакт с ней…

