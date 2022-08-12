Астролог Нюргуяна Эверстова: что привнесут Врата Льва, Суперлуние и звездопад Персеиды



Продолжаем знакомство читателей ИА «Sakhalife» с астрологом, психологом и светским энергопрактиком Ньургуяной Эверстовой, которая составила углубленный прогноз на все сферы жизни, навеянный открытием Врат Льва с 8 августа, Суперлунием и звездопадом Персеиды 12 августа до дня осеннего равноденствия 23 сентября. Прогноз полностью авторский и составлен при помощи астрологических знаний, расклада на мистических Таро и канала внутреннего видения:

«Столь яркое сочетание астрологических событий августа 2022 года не может бесследно пройтись по линиям человеческих судеб. Да, и вы, уважаемый читатель, полагаю, уже имели возможность ощутить на себе влияние активнейших энергий, особенно в период с 5 по 12 августа. Этот период потребовал подъема деловой и личной эффективности в разы. Так срабатывает ретроградный Сатурн в знаке Козерога. С одной стороны, вам будет хотеться расставить приоритеты в пользу душевного комфорта и размышлений о дальнейшем своём развитии в уединении, с другой стороны, вы осознаёте важность пожинания плодов своей деятельности за последние 2 года. И эти дуальные настроения буквально будут разрывать на части сознание, груз ответственности за принятые ранее решения в порыве эмоциональных всплесков и намеченного курса, обяжут сконцентрировать интеллектуальные и физические ресурсы на решении первоочередных задач, которые требуют планомерной работы. Здесь на помощь придут анализ ценности своих навыков, наработанного опыта и трезвый расчёт.

До 25 августа хороший период для обращения за экспертной помощью в вопросах здоровья и дальнейшего продвижения в бизнесе или работе в корпорации. Это даст возможность взглянуть на сложившуюся ситуацию из позиции наблюдателя и очертить для себя круг обязанностей для того, чтобы сохранить решительный настрой в достижении поставленных целей, не уходя в перерасход внутренних резервов организма.

Потребуют систематического подхода также воспитание детей, незавершённые имущественные дела, бракоразводные тяжбы и забота о старших женщинах в семье или по подчиненности. Продажа имущества, развитие личного бренда возможны в договорных посреднических отношениях с мужчинами младше Вас по возрасту или статусу.

Краткосрочная смена деятельности, ветер странствий и «включение» мудрости благоприятным образом скажутся на принятии верных тактических и стратегических решений для увеличении материального достатка, что стабилизует ситуацию в целом.

Нестандартные решения, отстаивание личных границ для увеличения влияния своей фигуры в поле, делегирование обязанностей — путь к сокровищнице, что открыли Врата Льва: деньги, сила и влияние.

На любовном фронте фокус внимания мужчин сместится в сторону ресурсных женщин, в чем-то даже строгих. Женщинам же стоит увлечься партнёрами, с кем они будут чувствовать себя желанными, пусть и внешность, на первый взгляд, будет отличаться от вашего идеала мужчины. Если вы уже в успешном союзе, то выделите для себя эти качества в спутнике, как ещё один скрепляющий ваш союз фактор.

Головные и суставные боли, проблемы с зубами, волосами и нехваткой сил, если таковые имеются, вызваны стрессовым состоянием. Обратите на это внимание.

Практика ранних подъёмов в период с 5 до 7 утра, очищение пространства по четвергам и субботам подарят ощущение стабильности и, что вам все по плечу. В одежде выбирайте чёрные и сине-фиолетовые тона.

Относительно нейтральный период для воздушных знаков: Близнецы, Весы и Водолей.

Знаки Земли — Козерог, Телец и Дева закаляются, словно сталь, для последующего мощного рывка.

Водные знаки Рак, Скорпион и Рыбы могут испытывать нехватку сил в круговороте событий.

Огненные стихии в знаках Овна, Льва и Стрельцов получают новые материальные предложения, главное, их не упускать.

Звездопад Персеиды благоволит новым мечтам и стремлениям, разрушая ранние идеалы, освещая путь в новые энергии. В период до 28 августа многие вопросы решаются за счёт силы воли. Далее до 11 сентября все детали сложатся будто в общую картину, и, если Вы хорошо потрудитесь, применяя советы звёзд, то последует апофеоз в сфере дел, придёт ощущение баланса. Период с 15 сентября ознаменуется плавным переходом на новый уровень, но об этом в следующий раз…»

Шепот небесных светил записала с любовью для вас, @yanaeverest

ТГ-канал: klan