22.07.2022
21:41
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Гороскоп
Астролог Алессандра Айрис: прогноз на 22 июня
22 июля День Удержание
День подходит для начала – нового проекта, принятия должности, подписи соглашения, открытия бизнеса, начала ремонта, закладки фундамента. Ша несчастья года
День может принести телесные повреждения, заболевания. Созвездие: Дух Неблагоприятная звезда. 23-й лунный день
Символ: крокодил
Прощайте людей и они простят вас. Сегодня на вас могут оказать моральное давление, не поддавайтесь на провокации и прогоняйте желание мстить. Благоприятные Часы
С 10 до 11 (Час Процветания) С 16 до 17 (Счастливый дух) С 18 до 19 (Час Благородного) С 22 до 23 (Час Благородного) Отличной ПЯТНИЦЫ!
Фото: тгк Алессандра Айрис
Источник: тгк Алессандра Айрис
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