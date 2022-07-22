22.07.2022
21:41
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Гороскоп

Астролог Алессандра Айрис: прогноз на 22 июня

22 июля День Удержание

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День подходит для начала – нового проекта, принятия должности, подписи соглашения, открытия бизнеса, начала ремонта, закладки фундамента. Ша несчастья года

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День может принести телесные повреждения, заболевания. Созвездие: Дух Неблагоприятная звезда. 23-й лунный день

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Символ: крокодил

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Прощайте людей и они простят вас. Сегодня на вас могут оказать моральное давление, не поддавайтесь на провокации и прогоняйте желание мстить. Благоприятные Часы

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С 10 до 11 (Час Процветания) С 16 до 17 (Счастливый дух) С 18 до 19 (Час Благородного) С 22 до 23 (Час Благородного) Отличной ПЯТНИЦЫ!

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Фото: тгк Алессандра Айрис
Источник: тгк Алессандра Айрис

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