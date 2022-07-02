02.07.2022
16:26
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Гороскоп

Астролог Алессандра Айрис: 2 июля — день Открытие

2 июля. День Открытие🌟

Хорош для открытия бизнеса, новоселья, приема гостей. Можно начинать новое дело или возобновлять бизнес после долгого перерыва, договариваться о сделках. Можно принимать должность, начинать учиться.

Месячная звезда добродетели: День подходит как для налаживания взаимоотношений, так и для мягкого расставания

Годичная звезда Хранилище 🏡 : День подходит для ценных приобретений, например, недвижимости. Созвездие: Основание☀️ Особенность звезды в том, что она благоприятна для публичных выступлений, вещания, коммуникаций, покупки собственности.

4-й лунный день 🌙 Полезно провести время в кругу семьи и навестить родственников, с которыми давно не виделись. День хорош для поиска информации и пропавших людей. Хорошо отдохнуть на природе, но не вмешивайтесь в ее гармонию — не рвите и не топчите цветы, не пилите деревья.

Отличный день для работы в саду.

Сегодня снятся вещие сны.

Благоприятные Часы

С 10 до 11 (Час Процветания)

С 15 до 19 (Час Благородного)

С 20 до 23 (Час Благородного)

Отличной субботы!

Фото: тгк Alessandra Airis
Источник: тгк Alessandra Airis

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