Астролог Алессандра Айрис: 2 июля — день Открытие

2 июля. День Открытие

Хорош для открытия бизнеса, новоселья, приема гостей. Можно начинать новое дело или возобновлять бизнес после долгого перерыва, договариваться о сделках. Можно принимать должность, начинать учиться.

Месячная звезда добродетели: День подходит как для налаживания взаимоотношений, так и для мягкого расставания

Годичная звезда Хранилище : День подходит для ценных приобретений, например, недвижимости. Созвездие: Основание Особенность звезды в том, что она благоприятна для публичных выступлений, вещания, коммуникаций, покупки собственности.

4-й лунный день Полезно провести время в кругу семьи и навестить родственников, с которыми давно не виделись. День хорош для поиска информации и пропавших людей. Хорошо отдохнуть на природе, но не вмешивайтесь в ее гармонию — не рвите и не топчите цветы, не пилите деревья.

Отличный день для работы в саду.

Сегодня снятся вещие сны.

Благоприятные Часы

С 10 до 11 (Час Процветания)

С 15 до 19 (Час Благородного)

С 20 до 23 (Час Благородного)

Отличной субботы!