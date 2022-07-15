15.07.2022
20:43
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Гороскоп

Астролог Алессандра Айрис: 15 июля — день Открытие

15 июля — День Открытие

Хорош для открытия бизнеса, новоселья, приема гостей. Можно начинать новое дело или возобновлять бизнес после долгого перерыва, вступать в брак или договариваться о сделках. Можно принимать должность, начинать учиться. Созвездие: Холм

Это очень благоприятная звезда богатства и процветания, в ней нет отрицательных характеристик. Она благоприятна для важного бизнеса, личных дел, возведения пристройки, строительных работ, деловых переговоров, свадьбы. Приносит удачу в развитии популярности и знаменитости, а также хороших и здоровых детей. 16-й лунный день

до 22:42 Символ: голубь

бабочка

Это самый гармоничный и легкий из всех. Сегодня вы можете отдохнуть, расслабиться. Читайте книги, учите языки. Будьте спокойны и расслаблены. Сегодня нельзя впадать в крайность в чем бы то ни было. Придерживайтесь золотой середины. Благоприятные Часы

С 10 до 13 (Час Процветания) С 16 до 17 (Час Благородного) С 20 до 21 (хорошо для презентаций) С 22 до 23 (Час Путешествий) Отличной Пятницы!

Фото: тгк Алессандра Айрис. Прогнозы. Астрология
Источник: тгк Алессандра Айрис. Прогнозы. Астрология

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