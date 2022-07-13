Астролог Алессандра Айрис: 13 июля — день успеха

13 июля День Успеха

Это самый благоприятный и позитивный день. Подходит для любых дел, от которых ожидается положительный результат – помолвки, свадьбы, открытия бизнеса, переезда, строительства, путешествия, начала лечения.

Звезда Небесное Счастье : Благоприятна для налаживания отношений и гармонии.

Созвездие: Стена Это благоприятный день для сильного процветания и богатства. Хороший день для свадьбы, церемоний открытия, подписания контракта.

14-й лунный день Символ: труба Активные и целеустремленные люди будут чувствовать себя «в своей тарелке». Все дела, начатые сегодня, удаются. Все направленные на позитивные цели действия приносят пользу.

Полнолуние с 21:37 Энергия достигает своего пика. Все процессы в организме усиливаются, подсознание максимально открыто. Также можно принимать важные решения, заключать сделки, привлекать новых сотрудников.

Благоприятные Часы С 10 до 13 (Счастливый дух) С 18 до 19 (Час Благородного) С 20 до 21 (хорошо для презентаций) С 22 до 23 (Час Благородного)

Отличной Среды!