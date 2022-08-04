Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к Путину

Ассоциация владельцев кинотеатров России обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой принять комплекс конкретных эффективных оперативных мер поддержки кинотеатров, так как принятые ранее меры смогли обеспечить лишь 5% сборов и проданных билетов в кинотеатрах, сообщает ТАСС.

— Несмотря на то, что за последние четыре месяца была проделана колоссальная работа по замещению выпавших из оборота зарубежных фильмов недружественных стран иными фильмами, включая советскую классику, российские фильмы повторного проката, фильмы индийского и корейского производства, а также демонстрацию российских фильмов и телесериалов, созданных исключительно для интернет-видеосервисов, показ театральных постановок и спортивных мероприятий на большом экране, все эти усилия смогли обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах. За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет, — говорится в обращении Ассоциации.

В документе отмечается, что действенной мерой станет выпуск в прокат наиболее привлекательных кинокартин. Правда крупные кинопроизводители не могут в краткосрочной перспективе обеспечить зрителей потенциальными блокбастерами, что уже привело к закрытию почти 200 кинотеатров и 1/3 коммерческих кинозалов в стране.

В сообщении также коснулись реализации программы «Пушкинской карты». Она не стала «спасательным кругом» для кинотеатров.

— Надо признать, что ни отсрочки по уплате страховых взносов на 6 месяцев, ни льготные ставки кредитования, при отсутствии самой возможности кредитования, не способны удержать отрасль на плаву при падении оборотов более чем на 70%. Так же подходят к уплате сроки погашения льготных кредитов более чем на 1 млрд рублей, полученных год назад по программе ФОТ 3.0, что, несомненно, будет еще одним ударом по финансовому состоянию кинотеатров, — отметили владельцы кинотеатров.