Ассоциация строителей АЯМ: Завершение отопительного сезона

Подведение предварительных итогов отопительного сезона 2020-2021г.г. состоялось на совещании в администрации города «МО Алдан» 20 мая 2021г.

«Для Ассоциации строителей АЯМ отопительный сезон завершается в штатном режиме без замечаний со стороны контролирующих органов. В целом мы оцениваем работу объектов теплоснабжения на оценку «хорошо» – отметил первый заместитель исполнительного директора Дмитрий Бузов.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы к предстоящим ремонтно-техническим и модернизационным мероприятиям котельного оборудования и тепловых сетей Ассоциации строителей АЯМ на территории Алданского района – пояснил начальник тепловодоснабжения Михаил Мисюра.

Со своей стороны глава города Александр Бугай призвал руководителей ресурсоснабжающей организации приступить к подготовке к новому отопительному сезону 2021-2022г.г., пожелал успехов и вручил начальнику тепловодоснабжения Михаилу Мисюре Благодарственные письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и главы МО «Город Алдан».