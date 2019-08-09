Ассоциация строителей «АЯМ» возводит суперкомплекс

«Мы – строители! Гордимся этим и всегда останемся верны своему большому братству», — говорит о своей многопрофильной логистической компании ООО «Ассоциация строителей АЯМ» её исполнительный директор Егор Фролов.

Посреди тайги, раскинувшейся прямо за станцией Нижний Бестях, на 18 гектарах ведется строительство масштабного погрузочно-разгрузочного комплекса.

На стройплощадке

Мы находимся на нём, вокруг идут работы, подъезжают груженные песком и щебнем самосвалы, слепят глаза электрические дуги сварки, подают сигналы подводящие железнодорожные пути строительные локомотивы.

На площадке работают сразу две бригады из Якутска –монтажники, бетонщики, плотники, крановщики, сварщики — весь спектр рабочих специальностей.

Нас встречает начальник строительного участка «Нижний Бестях» Николай Попов и обстоятельно объясняет суть происходящего. «Сейчас, — говорит он,— идёт строительство первой очереди. Она включает в себя два железнодорожных пути — один предназначен для разгрузки таких народнохозяйственных грузов, как продукты, металл, стройматериалы. И второй комплекс — для обработки ГСМ.

В данное время уже установлен козловой кран для выгрузки полувагонов, он будет выгружать фактически все, что приходит в полувагонах, — в основном это металл, арматура, швеллеры».

Бесперебойный комплекс

«Отдельно строится и будет введен уже в этом году погрузочно-разгрузочный комплекс утеплённого варианта – это тёплый ангар длиною в 204 метра и шириной 24 метра,— продолжает он, — Сюда свободно сможет заходить состав, тянущий до 13 вагонов. И по ним будут работать две мостовые кран-балки грузоподъёмностью 20 и 40 тонн. Сюда же на погрузку будут заезжать автомобили.

Уже установлены и смонтированы все металлоконструкции, начали закрывать крышу, и в эту зиму мы войдём с комплексом, позволяющим функционировать бесперебойно.

Необходимость ввода теплого ангара обусловлена климатом. Ведь в зимний период при температурах ниже 42 градусов на улице с техникой работать нельзя. У крановой техники в приводах банально застывает гидравлическое масло, и работы приостанавливаются».

Все грузы в гости

Также на строительной площадке возводится второй комплекс для переработки грузов ГСМ со всей сопутствующей современной инфраструктурой, емкостями.

Помимо этого, запланировано строительство эстакады для разгрузки любых инертных грузов, сыпучих материалов, как, к примеру, щебень, скала, уголь, отсев.

Плюс к тому будет построена боковая рампа для выгрузки, погрузки любой техники.

В будущем году запланирована постройка железнодорожной линии и специализированных складов, как теплых, так и холодных, для выгрузки по прямому варианту того, что приходит в крытых вагонах, рефрижераторах – мяса, соков и прочего.

Погрузочно-разгрузочный комплекс обустраивается с перспективой как минимум на десятилетия вперёд. Исполнительный директор компании Егор Фролов говорит с нескрываемой гордостью: «На таких стройках воочию видишь, чем живёт Россия. Посмотрите — ведь это и есть настоящая консолидация производственных сил, материальных и людских ресурсов не только нашей республики, но и всей страны!»

На объекте от стадии проектирования до постройки задействовано большое количество подрядных организаций со всех концов страны и, конечно, нашей республики. Это проектанты и строители из Якутска, Алдана. Эксперты из Владивостока. Металлические конструкции отливались в Красноярске, электрические мостовые краны произведены в Перми, щебень мохсоголлохский.

Но вся работа, в конечном счёте, подчинена главному — улучшению качества жизни каждого жителя Якутии!

Якутск — Нижний Бестях — Якутск