04.05.2021
09:00
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Культура

Ассоциация строителей АЯМ: Возможность реализовать мечту есть у каждого

Главное очень захотеть…

Гала – концерт фестиваля – конкурса трудовых коллективов района «Алданская весна» состоялся 1 мая. Из – за ограничительных мер  мероприятие прошло в дистанционном формате.

От трудового коллектива Ассоциации строителей АЯМ в  фестивале, в  составе давно знакомой алданцам рок-группы AsperiA, принял участие начальник Алданского участка дробильно-сортировочного комплекса по производству щебня – Александр ГЛОТОВ. Давно полюбившаяся землякам авторская песня «ДОЛЯ» прозвучала в новой аранжировке: исполнение на гитаре  Александра Глотова на этот раз было дополнено звучанием кларнета  (Ирина КАРПОВА, ученица Алданской детской школы искусств им. А.Т Никитина) и домры (Клара КАРМАНОВА, артистка Государственного  концертного оркестра Якутии). Соло Александра ЛУКИНА. К работе над клипом был приглашен оператор Серей ШИПАЧЁВ. Благодаря этому сложившемуся  творческому  союзу работа заняла  1 место в номинации «Вокально-инструментальное творчество» и набрала рекордное число просмотров в сети Инстаграм  на странице МО «Алданский район»

Идея фестиваля проста и знакома: творческое самовыражение работников, чей ежедневный труд далёк от сферы искусства. Если душа просит, то ненадолго сменить спецодежду или строгий костюм на концертное платье или смокинг – необходимость, которая любого спасёт от трудовой рутины.

«Что в наше время может поддерживать человека, кроме материальных благ?- Рассуждают Александр Глотов и Александр Лукин. — Есть другая сторона, например, ходить на концерты. А ещё лучше самому участвовать в концертах, иметь возможность реализовать свою мечту – выйти на сцену. В трудовых  коллективах, кроме заработной платы, должна быть ещё другая тема для общения, объединения, для воплощения творческих замыслов каждого работника. Фес­тиваль «Алданская весна» ежегодно даёт возможность посмотреть на своих коллег совсем другими глазами».

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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