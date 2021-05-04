Ассоциация строителей АЯМ: Возможность реализовать мечту есть у каждого
Главное очень захотеть…
Гала – концерт фестиваля – конкурса трудовых коллективов района «Алданская весна» состоялся 1 мая. Из – за ограничительных мер мероприятие прошло в дистанционном формате.
От трудового коллектива Ассоциации строителей АЯМ в фестивале, в составе давно знакомой алданцам рок-группы AsperiA, принял участие начальник Алданского участка дробильно-сортировочного комплекса по производству щебня – Александр ГЛОТОВ. Давно полюбившаяся землякам авторская песня «ДОЛЯ» прозвучала в новой аранжировке: исполнение на гитаре Александра Глотова на этот раз было дополнено звучанием кларнета (Ирина КАРПОВА, ученица Алданской детской школы искусств им. А.Т Никитина) и домры (Клара КАРМАНОВА, артистка Государственного концертного оркестра Якутии). Соло Александра ЛУКИНА. К работе над клипом был приглашен оператор Серей ШИПАЧЁВ. Благодаря этому сложившемуся творческому союзу работа заняла 1 место в номинации «Вокально-инструментальное творчество» и набрала рекордное число просмотров в сети Инстаграм на странице МО «Алданский район»
Идея фестиваля проста и знакома: творческое самовыражение работников, чей ежедневный труд далёк от сферы искусства. Если душа просит, то ненадолго сменить спецодежду или строгий костюм на концертное платье или смокинг – необходимость, которая любого спасёт от трудовой рутины.
«Что в наше время может поддерживать человека, кроме материальных благ?- Рассуждают Александр Глотов и Александр Лукин. — Есть другая сторона, например, ходить на концерты. А ещё лучше самому участвовать в концертах, иметь возможность реализовать свою мечту – выйти на сцену. В трудовых коллективах, кроме заработной платы, должна быть ещё другая тема для общения, объединения, для воплощения творческих замыслов каждого работника. Фестиваль «Алданская весна» ежегодно даёт возможность посмотреть на своих коллег совсем другими глазами».
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