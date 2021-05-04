Ассоциация строителей АЯМ: Возможность реализовать мечту есть у каждого

Главное очень захотеть…

Гала – концерт фестиваля – конкурса трудовых коллективов района «Алданская весна» состоялся 1 мая. Из – за ограничительных мер мероприятие прошло в дистанционном формате.

От трудового коллектива Ассоциации строителей АЯМ в фестивале, в составе давно знакомой алданцам рок-группы AsperiA, принял участие начальник Алданского участка дробильно-сортировочного комплекса по производству щебня – Александр ГЛОТОВ. Давно полюбившаяся землякам авторская песня «ДОЛЯ» прозвучала в новой аранжировке: исполнение на гитаре Александра Глотова на этот раз было дополнено звучанием кларнета (Ирина КАРПОВА, ученица Алданской детской школы искусств им. А.Т Никитина) и домры (Клара КАРМАНОВА, артистка Государственного концертного оркестра Якутии). Соло Александра ЛУКИНА. К работе над клипом был приглашен оператор Серей ШИПАЧЁВ. Благодаря этому сложившемуся творческому союзу работа заняла 1 место в номинации «Вокально-инструментальное творчество» и набрала рекордное число просмотров в сети Инстаграм на странице МО «Алданский район»

Идея фестиваля проста и знакома: творческое самовыражение работников, чей ежедневный труд далёк от сферы искусства. Если душа просит, то ненадолго сменить спецодежду или строгий костюм на концертное платье или смокинг – необходимость, которая любого спасёт от трудовой рутины.