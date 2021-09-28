Ассоциация строителей АЯМ: Ведущий производитель щебня в Алданском районе

Одним из основных направлений производственной деятельности ООО «Ассоциация строителей АЯМ» в Алданском районе является производство собственной продукции, в частности, щебня, который используется в смежных отраслях промышленности. «На дробильно-сортировочном комплексе месторождения строительного камня «Алданское» из добытого сырья производится щебень следующих фракций: 25-60 используется для устройства балластного слоя железнодорожного пути, 5-20 для производства бетонных смесей и строительных растворов. Все виды фракций производимого щебня имеют сертификаты соответствия требованиям нормативным документам ГОСТ 7392-2014, ГОСТ 8267-93. Контроль показателей по обязательным параметрам выпускаемой продукции дробильно-сортировочного комплекса осуществляется собственной испытательной строительной лабораторией», – сообщил начальник участка ДСК Карьер «Алданский» Денис Осипчук.

Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

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