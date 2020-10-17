Ассоциация строителей АЯМ ведет снегоборьбу на улицах Алдана

Самый заснеженный район республики уже несколько дней ведет борьбу со снегом.

В рамках исполнения контракта по оказанию услуг в части очистки дорог от снега и посыпке дорог песчано-гравийной смесью, ООО «Ассоциация строителей АЯМ» регулярно выходит на уборку улиц города Алдан.

«Снегоборьба идет постоянно, без остановки. К сожалению, снег также идет непрерывно уже неделю. Толщина снежного покрова в некоторых местах достигает больше 20 см., а теплая переменчивая погода способствует быстрому образованию стекловидного льда на дорогах. В связи с этим задействованы практически все единицы техники: 2 грейдера, 2 колесных погрузчика, 4 автомашины «КАМАЗ» и 2 КДМ (комбинированные –дорожные машины). Автобусные остановки обслуживают 2 дорожных рабочих, снег расчищают вручную, — комментирует дорожный мастер Виктор Толмачев. — Ежедневно, на планерке главы города мы получаем разнарядку, на каких улицах будут вестись работы, и стараемся оперативно эти работы выполнять».

«Мы делаем все возможное для нормализации обстановки, но тем не менее дорожно- транспортные происшествия на фоне погодных катаклизм имеют место быть. В связи с этим хотелось бы еще раз подчеркнуть, что наступил самый опасный период ухудшения дорожно — метеорологических условий, но есть нерадивые водители, создающие аварийную ситуацию из-за обычной халатности. Высокая скорость и обгоны, резкие торможения, езда на летней «резине» — это не просто легкомыслие, это путь к беде. Мы призываем всех алданцев, водителей и пешеходов, к предельной внимательности и максимальному выполнению требований ГИБДД и МЧС, что существенно поможет и нашей работе.» — обратился к алданцам исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор Фролов.